Fade out dal 2 marzo disponibile in streaming

(Di venerdì 26 febbraio 2021)OUT DAL 2SU ITunes – Google Play – CG Entertaiment – Infinity – Chili – Rakuten tv Un film di MIRKO VIRGILI con JENNIFER MISCHIATI – MARK JOHNSON – MARTINA TONARELLI – LUCA DI GIOVANNI Harold Cooper e Michelle Meyer sono reporter inglesi che gestiscono un canale YouTube dove raccolgono servizi su fenomeni paranormali. Un giorno vengono contattati dal trentacinquenne Damiano De Loi che vive in Italia nel comune di Rocca Canterano. Damiano soffre di atroci disturbi del sonno. Il più ricorrente è ilout in cui il piano reale e quello allucinatorio si sovrappongono dando luogo a paralisi ipnagogiche. Durante le paralisi, Damiano è perseguitato da una bambina che lo fissa immobile ai piedi del letto. Harold e Michelle credono di poter realizzare un ottimo servizio e prima di partire per l’Italia si accordano con Lisa ...

Il film horror psicologico "Fade Out", diretto da Mirko Virgili con Jennifer Mischiati, Mark Johnson, Martina Tonarelli e Luca Di Giovanni è disponibile dal 2 Marzo disponibile in streaming sulle piattafrome ITune, Google Play, CG Entertaiment, Infinity, Chili, Rakuten tv. Un film di Mirko Virgili. Incubi e suggestioni che rievocano le paure più ancestrali.