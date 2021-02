Dimmi che colore sei | ti direi perché | quel di più da spiegare

Leggi su dire

(Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – Roma, 18 febbraio: l’ex viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri dichiara che “è verosimile che alcune regioni tornino in zona arancione e qualcuna in zona rossa”. Poi via al dibattito a colori: limitarli a dove il Covid picchia più duro; rinviare la stretta al lunedì per salvare gli incassi domenicali di bar e ristoranti; rivedere l’intero meccanismo dei colori… Ma nel virtuale braccio di ferro tra volontà del buonsenso e risalita dei contagi, per ora ha vinto il Covid. Da domenica 21 febbraio sono arancioni Campania, Emilia-Romagna, Molise sommandosi ad Abruzzo, Liguria, Molise, Toscana. Ma si apre il dibattito su bar e ristoranti aperti lì dove almeno il Covid non sembra far così male. E il virus risponde: 20 Comuni dell’anconetano in arancione, Brescia, 8 Comuni bergamaschi e uno di Cremona in arancione rafforzato. Idem a Sanremo e Ventimiglia e per 14 Comuni tra Imola e la Romagna. Ma anche la politica tiene duro: “Applicare le zone gialla, arancione e rossa dove ce ne è assoluto bisogno e non a intere regioni”: Giovanni Toti, 25 febbraio. E il virus risponde: Bologna metropoli in arancione scuro (mentre i suoi ristoratori perdono al Tar contro le restrizioni che li fermano), Pistoia e Siena rosse e il Piemonte non dorme sonni tranquilli. In meno di 10 giorni di altalena tra spinte a strette omogenee su tutt’Italia o solo mirate, ci si ritrova con mappe che sembrano tavolozze dei colori. Sfinimento e frustrazione a più livelli, studenti di nuovo in dad al 100%…