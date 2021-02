Cherif Karamoko: il calciatore racconta la morte del fratello, le torture subite (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per la prima volta Cherif Karamoko racconta a Verissimo la sua storia piena di dolore. Nel 2019 ha debuttato nel Padova in serie B aveva questo sogno, giocare a calcio, arrivare in Italia, diventare un grande calciatore. A un passo dal realizzare tutto guarda al suo passato ed è terribile ciò che racconta. Karamoko è arrivato in Italia con una fuga sul barcone, scappava dalla guerra in Guinea. Un calvario che sembra solo un racconto ma è la realtà, quella che lui ha subito e che ha scritto nell’autobiografia Salvati tu che hai un sogno. Il titolo nasce dalle parole del fratello, anche qui altro atroce dolore. Per la prima volta in tv Cherif ricorda che per scappare dalla guerra ha attraversato il deserto, è arrivato a Tripoli ed è stato tenuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per la prima voltaa Verissimo la sua storia piena di dolore. Nel 2019 ha debuttato nel Padova in serie B aveva questo sogno, giocare a calcio, arrivare in Italia, diventare un grande. A un passo dal realizzare tutto guarda al suo passato ed è terribile ciò cheè arrivato in Italia con una fuga sul barcone, scappava dalla guerra in Guinea. Un calvario che sembra solo un racconto ma è la realtà, quella che lui ha subito e che ha scritto nell’autobiografia Salvati tu che hai un sogno. Il titolo nasce dalle parole del, anche qui altro atroce dolore. Per la prima volta in tvricorda che per scappare dalla guerra ha attraversato il deserto, è arrivato a Tripoli ed è stato tenuto ...

