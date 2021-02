CdA approva bilancio Juve | liquidità di 38 milioni

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Indebitamento, in miglioramento nel primo semestre di. Il CdAildella, grazie ad unasui conti correnti al 31 dicembre pari a 38. Con un indebitamento finanziario netto pari a 257,8, il club bianconero ha fatto registrare un miglioramento di 27,4rispetto allo scorso anno. Su 512,4le linee bancarie non utilizzate equivalgono a 287,1. Nel dettaglio ildellantus vanta 85,5di finanziamenti, 71,8per anticipazioni su contratti e crediti commerciali, 56,1di fideiussioni conto terzi e 11,9 ...

JPMFIN : RT @M_Montigiani: Mps, cda approva il progetto di bilancio 2020 - M_Montigiani : RT @OKsiena: MPS, IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2020 - xnitius : RT @M_Montigiani: Mps, cda approva il progetto di bilancio 2020 - M_Montigiani : Mps, cda approva il progetto di bilancio 2020 - OKsiena : MPS, IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : CdA approva

Il Messaggero

Il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato oggi il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, confermando i risultati preliminari già approvati e ...Ilha inoltre qualificato Papadimitriou amministratore non esecutivo. "In conformità con l'attuale politica sulla remunerazione del gruppo - spiega Pirelli in una nota - a Papadimitriou sono ...CdA approva primo semestre bilancio Juve, con una liquidità sui conti correnti al 31 dicembre 2020 pari a 38 milioni ...Lo scenario di Axi prevede ancora che i rendimenti saranno guidati dagli Stati Uniti con l'enorme pacchetto fiscale che dovrebbe essere finalizzato nelle prossime settimane, il che dovrebbe supportare ...