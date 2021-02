Zingaretti perde i riformisti ma conquista la corrente Cozzolino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quindi Zingaretti è al tempo stesso il nuovo Renzi e il nuovo Salvini. Cioè: il più inviso ai tifosi della propria curva, e il più inviso a quelli della curva avversa. E questo capolavoro di posizionamento gli è riuscito con un solo tweet. Come Renzi quando andò dalla De Filippi, Zingaretti si è alienato le simpatie dell’elettorato di sinistra (i cui figli guardano Amici di nascosto) twittando che Barbara D’Urso ha avvicinato la politica alla gente. Quella gente che, l’elettorato di sinistra finge di non saperlo (giacché guarda Pomeriggio 5 di nascosto), la D’Urso chiama «la comare Cozzolino». La comare Cozzolino è l’ossessione semplificatrice della signora D’Urso, da molto prima che Rocco Casalino raccontasse a tutti noi lettori delle sue memorie che la lingua di Giuseppe Conte la semplificava lui: «Gli chiedo: mia ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quindiè al tempo stesso il nuovo Renzi e il nuovo Salvini. Cioè: il più inviso ai tifosi della propria curva, e il più inviso a quelli della curva avversa. E questo capolavoro di posizionamento gli è riuscito con un solo tweet. Come Renzi quando andò dalla De Filippi,si è alienato le simpatie dell’elettorato di sinistra (i cui figli guardano Amici di nascosto) twittando che Barbara D’Urso ha avvicinato la politica alla gente. Quella gente che, l’elettorato di sinistra finge di non saperlo (giacché guarda Pomeriggio 5 di nascosto), la D’Urso chiama «la comare». La comareè l’ossessione semplificatrice della signora D’Urso, da molto prima che Rocco Casalino raccontasse a tutti noi lettori delle sue memorie che la lingua di Giuseppe Conte la semplificava lui: «Gli chiedo: mia ...

