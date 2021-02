Travolto da un’auto mentre attraversa in monopattino | 26enne in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Stavando la strada nei pressi della rotatoria tra via Cassani e largo Vittorio Emanuele a bordo di un, quando è statoda una vettura. Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato incon contusioni varie in seguito a un incidente avvenuto nella prima mattinata di giovedì (25 febbraio) a Treviglio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato trevigliese, coordinati dal vice questore Marco Cadeddu, poco prima delle 7 il giovane è stato investito da una Volkswagen Golf guidata da un operaio che si stava dirigendo al lavoro, in direzione di Milano. Pare che il ragazzo, che dopo l’impatto è finito sul cofano dell’auto, si trovasse sulle strisce pedonali e l’automobilista non si sia accorto di lui. Sottoposto come da prassi agli accertamenti di legge, l’uomo non è risultato ...