Temperature attuali come Naggio- Giugno d'un tempo: è pura follia meteo

Mercoledì 24 febbraio sono state registrate Temperature massime di 25-26°C in alcune zone d'Europa: Francia, Germania, Italia, Balcani. Vi invitiamo a dare un'occhiata alle rilevazioni termiche odierne perché durante il giorno potremmo addirittura superare quota 26°C. Siamo a febbraio, sì quasi fine mese, ma pur sempre febbraio non scordiamocelo.

Sapete cosa significa? Che è pura follia meteo. Non c'è altra definizione calzante, si sta parlando difatti di Temperature che dovrebbero farsi strada in Primavera inoltrata o addirittura a inizio Estate. Quindi, per capirci, nei mesi di maggio e di Giugno, non a fine febbraio! Non c'era più l'abitudine ad affrontare certi argomenti, l'Inverno sinora era stato ...

