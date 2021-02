Steven Soderbergh regista di KIMI, thriller con star Zoë Kravitz (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il regista Steven Soderbergh collaborerà nuovamente con HBO Max in occasione di KIMI, nuovo thriller con star Zoë Kravitz. Steven Soderbergh sarà il regista di KIMI, un nuovo film con protagonista Zoë Kravitz che verrà realizzato per HBO Max grazie al sostegno di New Line. Il progetto sarà scritto da David Koepp, coinvolto inoltre come produttore esecutivo in collaborazione con Michael Polaire. Il film KIMI racconterà la storia di una dipendente di una società esperta in tecnologia che soffre di agoragobia e scopre un video di un crimine violento mentre sta controllando dei dati per lavoro. La giovane prova a segnalare ai vertici dell'azienda la situazione, ma si ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilcollaborerà nuovamente con HBO Max in occasione di, nuovoconZoësarà ildi, un nuovo film con protagonista Zoëche verrà realizzato per HBO Max grazie al sostegno di New Line. Il progetto sarà scritto da David Koepp, coinvolto inoltre come produttore esecutivo in collaborazione con Michael Polaire. Il filmracconterà la storia di una dipendente di una società esperta in tecnologia che soffre di agoragobia e scopre un video di un crimine violento mentre sta controllando dei dati per lavoro. La giovane prova a segnalare ai vertici dell'azienda la situazione, ma si ...

