Scomparsa nel 2019, bimba di 8 anni ritrovata morta: è mistero sul suo decesso (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quando una bambina svanisce nel nulla è sempre una tragedia, a maggior ragione quando le ricerche si concludono e la speranza di trovarla ancora in vita svanisce: così la triste vita di una piccola bimba di soli 8 anni si conclude ma non ancora il mistero sulla sua morte. Scomparsa nel 2019, il corpo della bimba è stato finalmente ritrovato ma come la bambina sia morta ancora non si sa. Scomparsa da 2 anni, bimba viene trovata priva di vita Mildred Alexis Old Crow aveva 6 anni quando è Scomparsa nel nulla, nell'aprile del 2019, data del suo ultimo avvistamento. Secondo quanto rivela il Mirror, solo un anno e mezzo dopo, nel novembre del 2020, la piccola è stata ...

