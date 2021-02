Sanremo | Morgan ancora contro Bugo | il cantante svela un curioso retroscena sul suo brano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Al Festival dile polemichenon finiscono e nel mirino del gossip nelle ultime ore sono finiti di nuovo. Tutti ricorderanno il famoso siparietto andato in onda lo scorso anno sul palco dell’Ariston e sembra cheadesso, dopo tutto questo tempo, tra i due non scorra buon sangue. Infatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

repubblica : Sanremo, Morgan di nuovo contro Bugo: 'La sua canzone fu già bocciata due anni fa': L'artista che provocò la squali… - VelvetMagIta : #Morgan lancia una piccata frecciatina nei confronti di #Bugo: la polemica non accenna a placarsi. Ecco cosa è succ… - Paola30502511 : RT @repubblica: Sanremo, Morgan di nuovo contro Bugo: 'La sua canzone fu già bocciata due anni fa': L'artista che provocò la squalifica lo… - GFucci58 : RT @repubblica: Sanremo, Morgan di nuovo contro Bugo: 'La sua canzone fu già bocciata due anni fa': L'artista che provocò la squalifica lo… - eliaskoneli : RT @repubblica: Sanremo, Morgan di nuovo contro Bugo: 'La sua canzone fu già bocciata due anni fa': L'artista che provocò la squalifica lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Morgan

2021,sulla canzone di Bugo confessa: "La presentò due anni fa" Mancano davvero pochi giorni all'inizio della 71esima edizione del Festival die, e superate ormai le polemiche ...mio, accanna. Tu non sei a2021. Bugo sì. Stacce.La polemica tra Morgan e Bugo non accenna a placarsi. Il cantante lancia una piccata frecciatina al collega. Ecco cosa è successo.Twerk, rapper, hype, politica. E chi più polemica vuole scatenare, scateni. Willie Peyote, in Mai dire mai (la locura) - brano che porta al suo primo Sanremo - ironizza su tutto, pure sul ...