Rangers-Anversa 5-2: scozzesi agli ottavi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo il rocambolesco 3-4 dell'andata, Rangers-Anversa si conferma ricco di gol anche nel return match con gli scozzesi che vincono 5-2 e si qualificano agli ottavi di finale di Europa League. Rangers-Anversa 5-2: cosa è successo? Gli scozzesi passano in vantaggio al 9?: Kent recupera palla sull'errore della difesa belga e serve Morelos, che a porta vuota non sbaglia. Gli ospiti trovano il pareggio con Lukaku che mette al centro per Rafaelov che batte McGregor. Nella ripresa, i padroni di casa tornano in vantaggio dopo appena venti secondi con Patterson che batte De Wolf con un preciso diagonale. Al 55?, Kent chiude il discorso qualificazione. Due minuti dopo, i belgi accorciano le distanze con Lamkel Ze che corregge in porta.

