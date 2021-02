Napoli, quasi esaurite le dosi Pfizer: stop ai vaccini per gli over 80 (Di giovedì 25 febbraio 2021) A Napoli quasi esaurite le dosi di vaccino Pfizer e oggi sarà l’ultimo giorno di somministrazione per le persone con più di 80 anni di età. Lo apprende l’ANSA dall’Asl Napoli 1. La disponibilità delle fiale infatti è giunta al limite e le dosi residue saranno utilizzate per completare le immunizzazioni del personale sanitario in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aledi vaccinoe oggi sarà l’ultimo giorno di somministrazione per le persone con più di 80 anni di età. Lo apprende l’ANSA dall’Asl1. La disponibilità delle fiale infatti è giunta al limite e leresidue saranno utilizzate per completare le immunizzazioni del personale sanitario in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

