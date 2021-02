Funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci, commozione e lacrime. Presente Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Oggi piangere è doveroso": due servitori dello Stato sono stati "strappati da questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce che porterà solo dolore". Perché "dal male viene solo altro male". lacrime e commozione ai Funerali di Stato, a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, per l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e per il carabiniere Vittorio Iacovacci, assassinati nella regione del Kivu il 22 febbraio.L'autopsia, non è stata un'esecuzione per ambasciatore e carabiniereLe due bare avvolte dal Tricolore, portate a spalla da sei carabinieri del 13esimo Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", lo stesso di Iacovacci. Picchetto d'onore, l'esecuzione del "silenzio", la recita - commossa - della preghiera del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Oggi piangere è doveroso": due servitori dellosono stati "strappati da questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce che porterà solo dolore". Perché "dal male viene solo altro male".aidi, a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, per l'ambasciatore italiano in Congo, Lucae per il carabiniere Vittorio, assassinati nella regione del Kivu il 22 febbraio.L'autopsia, non è stata un'esecuzione per ambasciatore e carabiniereLe due bare avvolte dal Tricolore, portate a spalla da sei carabinieri del 13esimo Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", lo stesso di. Picchetto d'onore, l'esecuzione del "silenzio", la recita - commossa - della preghiera del ...

