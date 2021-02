Emma Watson prende una decisione che fa discutere e finisce in tendenza su Twitter! (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarebbe arrivato il momento di ritirarsi dalle scene secondo Emma Watson. L’amata attrice che tutti hanno conosciuto per la sensazionale interpretazione nella saga di Harry Potter avrebbe deciso, infatti, di ritirarsi delle scene. O, almeno, questo sarebbe quanto riportato da Il Daily Mail UK. I motivi da ricercare alla base di questa scelta sarebbero legati soprattutto alla sua vita privata. Emma Watson, infatti, vorrebbe dedicare più tempo al suo compagno, Leo Robinton, e alla sua famiglia, cosa che in questi anni non avrebbe potuto fare a causa del troppo lavoro. Senza contare che avrebbe altre vocazioni oltre quella della recitazione. Su Twitter il nome della star è finito in tendenza: nessuno si capacita del fatto che una professionista come lei abbia preso questa decisione. ... Leggi su trendit (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarebbe arrivato il momento di ritirarsi dalle scene secondo. L’amata attrice che tutti hanno conosciuto per la sensazionale interpretazione nella saga di Harry Potter avrebbe deciso, infatti, di ritirarsi delle scene. O, almeno, questo sarebbe quanto riportato da Il Daily Mail UK. I motivi da ricercare alla base di questa scelta sarebbero legati soprattutto alla sua vita privata., infatti, vorrebbe dedicare più tempo al suo compagno, Leo Robinton, e alla sua famiglia, cosa che in questi anni non avrebbe potuto fare a causa del troppo lavoro. Senza contare che avrebbe altre vocazioni oltre quella della recitazione. Su Twitter il nome della star è finito in: nessuno si capacita del fatto che una professionista come lei abbia preso questa. ...

Emma Watson si è presa una pausa indefinita dal cinema? La star della saga di Harry Potter e La bella e la bestia parrebbe essere inattiva.

Hogwarts Legacy: il forum ResetEra banna il gioco dai thread Cosa che ha fatto prendere le distanze dalle sue opinioni anche da alcuni attori della saga (come Daniele Redcliff ed Emma Watson) e dalla stessa Warner Bros. tanto che la Rowling non è stata

