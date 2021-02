Dopo 200 anni | la lunga agonia di John Keats finisce su Zoom

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Oppresso dai «vapori oscuri», stanco per la malattia, il poeta inglese romantico, si ferma a Roma. Doveva essere l’ultima tappa del suo viaggio di salute in Italia, prima del ritorno in Inghilterra dove avrebbe sposato Fanny Brawne, il suo grande amore. Invece l’aggravarsi della tubercolosi lo tiene bloccato per mesi fino a quando, il 23 febbraio 1821, morirà. Gli ultimi giorni, passati in compagnia dell’amico Joseph Severn sono unapuntellata di lettere, racconti e poesie. È un lento avvicinarsi alla fine: il poeta lo sapeva, la morte era sempre stata una sua ossessione. Si indeboliva, soffriva. «Scrivere una lettera per me è la cosa più difficile del mondo». In quei giorni sentiva di vivere una sorta di «esistenza postuma», si considerava già finito. Intorno a lui si affannavano in tanti: il ...