Canelo Alvarez-Avni Yildirim | in palio i titoli WBA e WBC dei pesi supermedi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella notte italiana tra sabato 27 e domenica 28 febbraio scenderanno sul ring la star messicanae lo sfidante. Il match, valido per il Mondiale WBA e WBC dei, si disputerà al The Hard Rock Stadium di Miami, dove i due pugili si stanno allenando in vista dell’incontro tanto atteso di questo fine settimana. Inutile dire che i favori del pronostico siano tutti per il campione messicano, con il suo successo quotato 1 a 40. Numeri impietosi per l’avversario turco, nonostante le dichiarazioni ottimistiche pronunciate dal suo trainer (Joel Diaz, fratello dell’ex campione del mondo Julio Diaz) lascino pensare che quello di sabato notte non sarà un match a senso unico, come invece in tanti sono pronti a scommettere. A seguire l’orario di inizio e ...