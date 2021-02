A febbraio aumenta la fiducia dei consumatori e delle imprese (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 l'Istat stima un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,7 a 101,4) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 88,3 a 93,2). Con riferimento alle componenti dell'indice di fiducia dei consumatori, il clima economico e quello futuro sono in aumento (da 83,4 a 91,5 e da 103,2 a 107,5 rispettivamente) mentre il clima personale flette da 106,5 a 104,7 e quello corrente diminuisce da 99,0 a 97,3.Per quel che riguarda le imprese, si registra un miglioramento della fiducia deciso e diffuso a tutti i settori. In particolare, nel settore manifatturiero l'indice di fiducia sale da 95,6 a 99,0 e nelle costruzioni passa da 138,0 a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l'Istat stima un aumento sia dell'indice del clima didei(da 100,7 a 101,4) sia dell'indice composito del clima di(da 88,3 a 93,2). Con riferimento alle componenti dell'indice didei, il clima economico e quello futuro sono in aumento (da 83,4 a 91,5 e da 103,2 a 107,5 rispettivamente) mentre il clima personale flette da 106,5 a 104,7 e quello corrente diminuisce da 99,0 a 97,3.Per quel che riguarda le, si registra un miglioramento delladeciso e diffuso a tutti i settori. In particolare, nel settore manifatturiero l'indice disale da 95,6 a 99,0 e nelle costruzioni passa da 138,0 a ...

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A febbraio aumenta la fiducia dei consumatori e delle imprese - - CorriereCitta : A febbraio aumenta la fiducia dei consumatori e delle imprese - UmbriaBG : A febbraio aumenta la fiducia per imprese e consumatori. Il dato sulle aziende manifatturiere torna sopra il livell… - workinVoice : Italia, a febbraio aumenta la fiducia delle imprese, su tutti i settori e in particolare nel manifatturiero (da 95,… - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: A febbraio aumenta la fiducia per imprese e consumatori -