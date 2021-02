Varianti Covid, Ilaria Capua: “Numeri da brivido” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, è intervenuta a Di Martedì su La7 per commentare il quadro epidemiologico relativo alla diffusione del Covid in Italia, dove negli ultimi giorni le Varianti del virus, specialmente quella inglese, stanno prendendo sempre più piede. “Numeri da brivido”, ha chiosato la virologa che ha aggiunto che in questo momento “c’è un’attiva circolazione di Varianti più contagiose“. “Fino a quando la popolazione più fragile non sarà vaccinata o immune, avremo questi Numeri da brivido”, ha ribadito la studiosa. “Se oggi prendessimo il virus del morbillo e lo mettessimo in una comunità vergine, una persona ne contagerebbe 15. Il ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alessandro Nunziati, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, è intervenuta a Di Martedì su La7 per commentare il quadro epidemiologico relativo alla diffusione delin Italia, dove negli ultimi giorni ledel virus, specialmente quella inglese, stanno prendendo sempre più piede. “da”, ha chiosato la virologa che ha aggiunto che in questo momento “c’è un’attiva circolazione dipiù contagiose“. “Fino a quando la popolazione più fragile non sarà vaccinata o immune, avremo questida”, ha ribadito la studiosa. “Se oggi prendessimo il virus del morbillo e lo mettessimo in una comunità vergine, una persona ne contagerebbe 15. Il ...

