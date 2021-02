Un ragazzo americano è morto dopo un fermo di polizia in California (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Come George Floyd". La famiglia di Angelo Quinto denuncia quanto accaduto dopo l'intervento della polizia per calmare il giovane in preda a una crisi USA, ginocchio sul collo, Angelo Quinto muore dopo intervento polizia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Come George Floyd". La famiglia di Angelo Quinto denuncia quanto accadutol'intervento dellaper calmare il giovane in preda a una crisi USA, ginocchio sul collo, Angelo Quinto muoreinterventosu Notizie.it.

VECCHIECANZONI : per oggi posso chiudere internet dopo aver letto un commento arrivato a un ragazzo trans credo americano in cui un… - a_subversivo : RT @olgatuleninova: Winslow Homer (1836-1910) è stato un paesaggista e incisore americano,meglio conosciuto per i suoi soggetti marini. I… - olgatuleninova : Winslow Homer (1836-1910) è stato un paesaggista e incisore americano,meglio conosciuto per i suoi soggetti marini.… - blissfvlxpocky : @sofxgolden ORA HO CAPUTO CHI È HN RAGAZZO AMERICANO CBE CONOSCO DA QUANDO SONO PICCOLA MA DIO CHE GLOW UP HA AVUTO - linoscute : @jinie_aMeRiCaNo davvero impressionante questo ragazzo -