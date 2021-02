Ultime Notizie Roma del 24-02-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio il nuovo dpcm anti-covid sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile dopo Pasqua lo ha annunciato il ministro della Salute speranza non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla Siamo all’ultimo giro Vediamo la luce in fondo al tunnel e non possiamo abbassare la guardia L’Italia si muove sulla linea Europea della massima prudenza aggiunto speranza sottolineando che con le attuali misure di CRT si avvia a superare la soglia di Uno sì alla proposta di un portavoce unico del comitato tecnico-scientifico al governo intanto assicura L’impegno per kongur i Ristori il Consiglio dei Ministri riunito per nominare i sottosegretari del governo draghi il Presidente del Consiglio sceglie dopo le indicazioni dei partiti delicata la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio il nuovo dpcm anti-covid sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile dopo Pasqua lo ha annunciato il ministro della Salute speranza non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla Siamo all’ultimo giro Vediamo la luce in fondo al tunnel e non possiamo abbassare la guardia L’Italia si muove sulla linea Europea della massima prudenza aggiunto speranza sottolineando che con le attuali misure di CRT si avvia a superare la soglia di Uno sì alla proposta di un portavoce unico del comitato tecnico-scientifico al governo intanto assicura L’impegno per kongur i Ristori il Consiglio dei Ministri riunito per nominare i sottosegretari del governo draghi il Presidente del Consiglio sceglie dopo le indicazioni dei partiti delicata la ...

