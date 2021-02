Napoli | Insigne autografa il Murale a lui dedicato a pochi passi da quello di Diego

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il capitano azzurro Lorenzoquesta mattina è stato ospite ai Quartieri Spagnoli per apporre una firma importante, quella ala luie che segna un legame indissolubile con la sua gente. Lorenzoha legato la sua vita professionale e non alla città di. Nato e cresciuto a Frattamaggiore ha sempre avuto un rapporto speciale con i tifosi. Un legame davvero troppo forte che a volte gli è costata una pressione maggiore in campo. Il capitano però, nonostante i suoi alti e bassi, è sempre uno dei beniamini dei supporter. A testimonianza di ciò ci sono tutti i messaggi di conforto dopo il rigore fallito contro la Juventus durante la Finale di Supercoppa Italiana. Passeggiata tra i vicoli Lorenzo si è poi fermato ...

Probabili formazioni e orari tv- Granada: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Elmas,. Granada : Rui Silva; Victor ...Benevento: "All'andata gara decisa da, serve attenzionefortissimo" Torino, altro giocatore positivo al Covid - 19: annullato allenamento. La nota del club CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ...Napoli – Il capitano azzurro Lorenzo Insigne questa mattina è stato ospite ai Quartieri Spagnoli per apporre una firma importante, quella al murale a lui dedicato e che segna un legame indissolubile c ...Probabili formazioni Napoli-Granada: le possibili scelte di Gattuso e Martinez per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.