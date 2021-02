Lolita Lobosco | Seconda Puntata | La Verità sul Caso di Bianca!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021), trama: la nota musicista Bianca Empoli perde la vita misteriosamente, einizia ad indagare. Ben presto però lascopre che le cose non sono come sembrano… Ecco la trama delladella Fictionè la nuova fiction della Rai ambientata a Bari, che ha come protagonista Luisa Ranieri. Le indagini di, una donna forte, intelligente e divertente, sono al centro dell’attenzione e così sarà anche nella. Ladovrà infatti risolvere ildi Bianca. Prima di vedere cosa sta per succedere, ...