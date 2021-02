Lolita Lobosco | pioggia di critiche per la Ranieri | “A Bari non parliamo così | siamo infastiditi” 

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La nuova fiction di Rai Uno ‘Le indagini di‘, con Luisa, trasmessa domenica scorsa in prima serata e interamente ambientata ae dintorni, non ce l’ha fatta a convincere la maggior parte dei baresi. Nonostante abbia riscosso un successo incredibile sul piccolo schermo con ben 7.5 milioni 535mila spettatori pari al 31.8% di share, parecchi sono rimasti sì incollati a vedere la serie tv, firmata dal regista napoletano Luca Miniero e liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, ma anche un po’ delusi. “Mi sono infastidita, mi sembra di essere derisi dalla nostra cadenza”, “Anon. Che vergogna!”, “Non mi sono riconosciuto il quel modo quasi caricaturale di esporre la nostra cadenza o ...

PDUmorista : ??Nicola Zingaretti '.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voc… - ermatw : Cognome e nome | Leggere Lolita su Raiuno e altre prove che l’Italia è rimasta nel 900 - - LoredanaSensi : @2gobbo @dawac72 @nzingaretti @carmelitadurso @LucaBizzarri Luisa Ranieri (moglie di Luca Zingaretti), interprete d… - lucaglia : Le indagini di Lolita Lobosco - S1E1 - La circonferenza delle arance - Video - RaiPlay - federicofecondo : RT @Linkiesta: Leggere Lolita su Raiuno e altre prove che l’Italia è rimasta nel 900 ?? Leggi qui @lasoncini ?? -

