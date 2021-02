Lazio, processo tamponi: cosa rischia il club (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA - Il processo di primo grado legato al caso tamponi della Lazio si terrà di fronte al Tribunale Federale martedì 16 marzo, esattamente un giorno prima degli ottavi di ritorno a Monaco di Baviera ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA - Ildi primo grado legato al casodellasi terrà di fronte al Tribunale Federale martedì 16 marzo, esattamente un giorno prima degli ottavi di ritorno a Monaco di Baviera ...

