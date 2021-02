Lawrence Ferlinghetti è morto | la Beat e Jim Morrison

Leggi su zon

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) E’all’età di 101 anni, trait- d’union tra due generazioni del movimento: un aneddoto lo lega a JimNato a New York da padre italiano, di Brescia, e madre ebrea sefardita,all’età di 101 anni presso quella che nel tempo è diventata la sua città di adozione: San Francisco. Qui nel 1953, al confine di North Beach sulla Columbus Avenue, diede vita al City Lights Booksellers e Publisher, un luogo di incontro letterario che accoglieva scrittori affermati e giovani penne, editori e librai. Da editore,– il cui arruolamento in Marina durante la Seconda Guerra Mondiale aveva contribuito a radicare in lui un’ineludibile cultura pacifista – fece ...