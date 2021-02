La transizione ecologica è una corsa a tappe L’analisi di Zollino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quando a dicembre del 2019, prima della pandemia ancora in corso, la Commissione presentò al Consiglio ed al Parlamento europeo la sua proposta per un “Green deal”, il consenso fu pressoché unanime. Non c’è da stupirsi: difficile immaginarsi un solo europeo contrario ad “azzerare le emissioni nette di gas serra entro il 2050, in tutti i settori dell’economia, dalla generazione di energia elettrica, a tutta l’industria, l’agricoltura, le autovetture, autobus, aerei, navi, garantendo al contempo la biodiversità e l’uso sostenibile delle risorse naturali, senza compromettere la crescita economica, anzi incrementandola, aumentando così il benessere dei cittadini europei”. Per altro, di fronte alla possibilità che la decarbonizzazione porti ad una consistente crescita economica, conta poco il dubbio che l’impegno Ue possa davvero contagiare il resto del mondo, così da non vanificare lo ...