GFVip | Cecilia Capriotti e la lite con la tata di Tommaso Zorzi | «Sono stata attaccata | ma avevo ragione io»

Ale_99_Campa : RT @oocgfvip5: Samantha si salva e Cecilia dice “il Brasile” #GFVIP - CiniciGf : @quironsagitario @gazelinha_ca @Parpiglia @Sonialorenzini4 @SimoGianlorenzi @zorzi_gaia @pino_cecilia Parliamo del… - Mary27931997 : RT @Crissjenn_: SCUSATE RAGA MA STO VIDEO CHE HO CREATO È TROPPO BELLO @tommaso_zorzi @ArmandaFrassin2 @zorzi_gaia @pino_cecilia @LazzaroFa… - ItsLuuc : RT @leragazzestanno: Dall'intervista fatta a Gaia si evince che lei non conosce personalmente Giulia, che si è sempre professata un'amica i… - littlepandosa97 : RT @Francy11412804: Mormora la gente mormora falla tacere praticando l'allegria... @MteresaRuta Cecilia un bacio dalle #ruters ?? #gfvip htt… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Cecilia

CAPRIOTTI E LA TATA DI TOMMASO ZORZI TraCapriotti e la tata di Tommaso Zorzi , suo coinquilino al Grande Fratello Vip, in realtà c'è stato un fraintendimento social: 'Per questo - ha ...TraCapriotti e la tata di Tommaso Zorzi , suo coinquilino al Grande Fratello Vip, in realtà c'è stato un fraintendimento social: 'Per questo - ha confessatoCapriotti a 'Chi' - mi ...Cecilia Capriotti, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ha avuto una lite via internet con la tata del suo amico ed ex coinquilino Tommaso Zorzi. La signora, che si chiama anche ...Linciaggio social-mediatico per Rosalinda e Zenga. Ad alimentare la polemica i web-indignados, al cui occhio non passa nulla inosservato.