Facebook: Impossibile commentare post e pagine? Ecco come risolvere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Curioso quanto fastidioso il problema che sta affliggendo Facebook ed in particolare gli utenti che posseggono una pagina creata sul famoso Social Network. In particolare i problemi sono due: l’impossibilità di commentare un post di qualche utente e l’impossibilità di lasciare messaggi leggi di più... Leggi su chimerarevo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Curioso quanto fastidioso il problema che sta affliggendoed in particolare gli utenti che posseggono una pagina creata sul famoso Social Network. In particolare i problemi sono due: l’impossibilità diundi qualche utente e l’impossibilità di lasciare messaggi leggi di più...

ornellasinagra : RT @sellerioeditore: Risalire l'abisso è davvero impossibile? #RosaElettrica Ne parliamo questa sera alle 21 con @GiampaSimi in diretta su… - LeoneTancredi : RT @sellerioeditore: Risalire l'abisso è davvero impossibile? #RosaElettrica Ne parliamo questa sera alle 21 con @GiampaSimi in diretta su… - 19ouch83 : Un giorno qualunque a #Napoli: 'Sui social come ti contatto?'. 'Cerca pure il mio nome, #Ciro #Esposito'. 'Ah, ok..… - sellerioeditore : Risalire l'abisso è davvero impossibile? #RosaElettrica Ne parliamo questa sera alle 21 con @GiampaSimi in diretta… - LucaEnzi : RT @dgskura: Non ce la faccio piu su Twitter ci sono piu mongoloidi che su Facebook ed io che pensavo fosse impossibile superarlo -