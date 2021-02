Ciclismo, muore travolto in allenamento il 17enne Giuseppe Milone del Team Nibali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo stillicidio continua. Una ennesima tragedia legata al mondo del Ciclismo ha macchiato di sangue le strade italiane e, come se non bastasse, questa volta va nuovamente a colpire un giovanissimo protagonista. Nella giornata di ieri, infatti, è stato purtroppo travolto ed ucciso in allenamento il diciassettenne Giuseppe Milone, nativo di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che faceva parte dei ragazzi del Team Nibali. Una notizia sconvolgente che sottolinea per l’ennesima volta come si debba immediatamente fare qualcosa per proteggere i ciclisti sulle strade da questi pericoli. Sembra ancora da accertare la dinamica dell’incidente come spiega cyclingpro.net, con il giovane che sarebbe finito incastrato sotto un camion nei pressi di Gualtieri Sicaminò, in un tratto i cui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo stillicidio continua. Una ennesima tragedia legata al mondo delha macchiato di sangue le strade italiane e, come se non bastasse, questa volta va nuovamente a colpire un giovanissimo protagonista. Nella giornata di ieri, infatti, è stato purtroppoed ucciso inil diciassettenne, nativo di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che faceva parte dei ragazzi del. Una notizia sconvolgente che sottolinea per l’ennesima volta come si debba immediatamente fare qualcosa per proteggere i ciclisti sulle strade da questi pericoli. Sembra ancora da accertare la dinamica dell’incidente come spiega cyclingpro.net, con il giovane che sarebbe finito incastrato sotto un camion nei pressi di Gualtieri Sicaminò, in un tratto i cui ...

