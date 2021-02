Camera: torna alternanza tra aula e commissioni per i lavori di Montecitorio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) – torna alla Camera, per quel che riguarda i lavori, il sistema dell’alternanza tra aula e commissioni già sperimentato a causa dell’emergenza Covid. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi a Montecitorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb (Adnkronos) –alla, per quel che riguarda i, il sistema dell’tragià sperimentato a causa dell’emergenza Covid. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo che si è riunita oggi a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

