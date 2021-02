AUDIO Capirossi | ' Sbirciavo Fausto da bambino E quando si prese un pugno per me'

dinoadduci : Capirossi: 'Sbirciavo Fausto da bambino. E quando si prese un pugno per me...' -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Capirossi

La Gazzetta dello Sport

Lorise Fausto Gresini hanno condiviso tanti momenti nel paddock, sulle piste del Motomondiale, in famiglia. Perché oltre ad avere la stessa passione per le moto, avevano anche un grande rapporto ...Lorise Fausto Gresini hanno condiviso tanti momenti nel paddock, sulle piste del Motomondiale, in famiglia. Perché oltre ad avere la stessa passione per le moto, avevano anche un grande rapporto ...