Atalanta-Real Madrid stasera in tv in chiaro? Data, orario e dove vederla in streaming (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'Atalanta affronterà il Real Madrid nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Al Gewiss Stadium è in programma una delle gare più importanti nella storia della Dea, che sogna di ritornare ai quarti di questa competizione dopo la splendida cavalcata della passata stagione. Secondo i bookmakers, complici i numerosi infortuni che tediano i blancos, l'Atalanta parte leggermente favorita. Appuntamento da non perdere stasera mercoledì 24 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre la diretta streaming si potrà seguire attraverso Sky Go. SportFace.

