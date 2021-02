Antonio Catricalà, tra carriera professionale e vita privata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Antonio Catricalà, morto suicida secondo quanto emerso dalle prime indagini, aveva una lunga carriera politica e istituzionale Antonio Catricalà è nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952 è stato un avvocato della Cassazione, magistrato del Consiglio di Stato, ma anche dirigente pubblico e politico italiano. Tra gli incarichi più prestigiosi ha ricoperto quello di presidente dell’Antitrust, ovvero l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed è stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario dello stesso durante il Governo Monti. Inoltre è stato Viceministro al Ministero dello sviluppo economico durante il Governo Letta. Vediamo nel dettaglio la sua carriera. La morte di Antonio #Catricalà è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021), morto suicida secondo quanto emerso dalle prime indagini, aveva una lungapolitica e istituzionaleè nato a Catanzaro il 7 febbraio 1952 è stato un avvocato della Cassazione, magistrato del Consiglio di Stato, ma anche dirigente pubblico e politico italiano. Tra gli incarichi più prestigiosi ha ricoperto quello di presidente dell’Antitrust, ovvero l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed è stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario dello stesso durante il Governo Monti. Inoltre è stato Viceministro al Ministero dello sviluppo economico durante il Governo Letta. Vediamo nel dettaglio la sua. La morte diè ...

