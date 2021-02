Uomini e Donne, il pubblico elogia Samantha: è la prima tronista curvy (Di martedì 23 febbraio 2021) Il pubblico di Uomini e Donne ha elogiato la nuova protagonista Samantha Curcio, la prima tronista curvy della storia del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi. Uomini e Donne oggi ha stupito il pubblico del piccolo schermo che ha seguito con attenzione l’ultima puntata andata in onda. Il motivo? No, questa volta le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildihato la nuova protagonistaCurcio, ladella storia del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi.oggi ha stupito ildel piccolo schermo che ha seguito con attenzione l’ultima puntata andata in onda. Il motivo? No, questa volta le L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - poliziadistato : Con le immagini più belle delle nostre donne e dei nostri uomini impegnati ai #mondialidisci @cortina2021 per garan… - elvstichevrt : RT @frolIino: quando si tratta di due uomini vi basta vedere un abbraccio per urlare alla coppia innamorata ma due donne non riuscite a con… - basicleoo : RT @xzaynsmoon: Da bisex voglio dire una cosa. Tommaso non ha mai offeso la comunità lgbt+ ma sapete cosa mi ha davvero offeso? Le parole d… -