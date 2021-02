Sampdoria, Thorsby: “In Italia si va in terra ad ogni minimo contatto. Ranieri? Una fortuna averlo come allenatore” (Di martedì 23 febbraio 2021) E' uno dei centrocampisti più sorprendenti di questa Serie A, Morten Thorsby, calciatore della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista a Ilcalcionordico.com, dove ha ripercorso alcune tappe della sua carriera: "Ho giocato tanto in U21 e adesso voglio farmi vedere anche in Nazionale maggiore. È questo il mio obiettivo principale per il prossimo periodo. In Italia non posso fare contrasti duri come facevo prima, tante volte gioco al limite, quindi sto cercando di migliorare in questo aspetto. Mi devo ancora abituare, è una questione di cultura, appena un giocatore in Serie A sente un contatto si butta in terra. Non è una questione di simulazione, i calciatori sono molto intelligenti. Se in futuro vuoi diventare allenatore, giocare in Italia è molto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) E' uno dei centrocampisti più sorprendenti di questa Serie A, Morten, calciatore della, ha rilasciato un'intervista a Ilcalcionordico.com, dove ha ripercorso alcune tappe della sua carriera: "Ho giocato tanto in U21 e adesso voglio farmi vedere anche in Nazionale maggiore. È questo il mio obiettivo principale per il prossimo periodo. Innon posso fare contrasti durifacevo prima, tante volte gioco al limite, quindi sto cercando di migliorare in questo aspetto. Mi devo ancora abituare, è una questione di cultura, appena un giocatore in Serie A sente unsi butta in. Non è una questione di simulazione, i calciatori sono molto intelligenti. Se in futuro vuoi diventare, giocare inè molto ...

