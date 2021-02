**Pd: Stefano, ‘apertura Zingaretti necessaria, serve Congresso su identità e futuro’** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) – “In due anni lo scenario della politica italiana è cambiato più volte. Credo che l’apertura di Zingaretti sia particolarmente necessaria. Al Pd serve fare un Congresso sull’identità del partito, sul futuro e sulle prospettive”. Lo dice il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama, all’Adnkronos commentando le parole di Nicola Zingaretti a radio Immagina sul Congresso del Pd. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) – “In due anni lo scenario della politica italiana è cambiato più volte. Credo che l’apertura disia particolarmente. Al Pdfare unsull’del partito, sul futuro e sulle prospettive”. Lo dice il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama, all’Adnkronos commentando le parole di Nicolaa radio Immagina suldel Pd. L'articolo CalcioWeb.

