Gazzetta | De Laurentiis furioso dopo il ko con l’Atalanta

(Di martedì 23 febbraio 2021)la sconfitta con, il presidente del Napoli, Aurelio Deè andato su tutte le furie. Ha iniziato a imprecare contro tutto e tutti, compreso l’allenatore. Lo scrive ladello Sport, a firma Mimmo Malfitano. Al tecnico ha contestato alcune scelte e l’atteggiamento tattico della squadra. Per evitare un peggioramento della situazione e altre tensioni ha deciso per il silenzio stampa. “Domenica sera, assistendo all’ennesima prestazione molle e rinunciataria dei suoi giocatori, Deè andato su tutte le furie, ha imprecato contro tutto e tutti, Gattuso compreso. Ne ha contestato l’atteggiamento tattico, alcune scelte e per evitare ulteriori tensioni ha imposto il silenzio stampa”. L'articolo ilNapolista.

