Francesco Bruni e la manovra della "morte lenta". Una arma in più per Luna Rossa – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Luna Rossa si sta preparando per la battaglia contro Team New Zealand: il prossimo 6 marzo inizierà il match race che metterà in palio la America's Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L'equipaggio italiano, vincitore della Prada Cup dopo aver demolito gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e i britannici di Ineos Uk (7-1 in finale), cercherà ora l'impresa contro i campioni in carica nella baia di Auckland. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono consapevoli della loro forza e hanno dimostrato un eccellente livello, ma dovranno ulteriormente alzare l'asticella per mettere ancora più paura ai padroni di casa nel Golfo di Hauraki. Luna Rossa è stata rivoluzionaria fin da subito, con la scelta di adottare una formazione con due timonieri: l'australiano James ...

