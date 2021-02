Appare Pixel 5a | molto simile a 4a | ma più potente

(Di martedì 23 febbraio 2021) (immagine: Steve Hemmerstoffer / Voice @OnLeaks)Google dovrebbe presentare5a nei prossimi mesi e per la prima volta appaiono render che raccontano il design del futuro medio range, alfiere di Android. Salta subito all’occhio una somiglianza notevole con l’attuale4a e infatti le maggiori novità dovrebbero riguardare l’hardware con componenti aggiornati e potenziati. Ancora una volta, l’attenzione dovrebbe essere rivolta soprattutto al compartimento fotografico e alla connessione alle reti 5G. Non è ancora chiaro se5a sarà presentato assieme a6 come nello scorso settembre con il tris4a / 4a 5G e5. Quel che è più che probabile è che non ci saranno due modelli di medio range separati con moduli 4G e 5G, ma una versione soltanto. Secondo il sempre ...

Appare la prima immagine di Pixel 5a, il futuro smartphone di medio range che manterrà un design molto simile al precedente 4a, con un hardware più potente ...I dispositivi Pixel continuano a riscontrare dei bug persistenti con la fotocamera, sia con Google Camera che con app di terze parti.