La #Blackoutchallenge forse era una bufala I dati dei minori su TikTok no

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Cos'è successo veramente a? Tutto è iniziato con la morte di Antonella Sicomero, bambina di 10 anni di Palermo che avrebbe partecipato «a una presunta sfida su». Titoli di quotidiani, post sui social, telegiornali che per settimane hanno parlato di una certa blackout challenge, una sfida che emulerebbe il soffocamento, categorizzata dai media come «nuova tendenza tra i giovani». Peccato che girando, scavando, navigando tra le acque dell'amatissimo social questa tendenza non si veda in alcun modo. Ovviamente possono esistere video del genere, ma di nessuno è stata verificata la viralità, tanto che la divisione sicurezza diItalia ha precisato di non aver riscontrato alcuna evidenza di contenuti che possano aver incoraggiato a un gesto simile e gli investigatori hanno detto di non aver trovato alcuna prova. Un caso ...