Governare è una brutta bestia | anche per Draghi

"Mario Draghi è di destra o di sinistra?", è una delle domande più cercate sul web da quando l'ex Presidente della BCE è stato incaricato di guidare il governo. Un interrogativo che a prima vista può apparire ingenuo, ma che in realtà fa trasparire il vero scoglio che il premier sarà costretto a fronteggiare. Destra e sinistra, per quanto possano essere ritenute classificazioni polverose, restano infatti le principali coordinate utilizzate dagli elettori per orientarsi nell'intricata geografia politica italiana. Due categorie che si trasformano col tempo, che trovano nuovi interpreti ed intercettano bisogni inediti, ma che finora (al netto di numerose profezie sul loro destino) non sono mai scomparse, anche perché la possibile (oggi, non ieri) dimensione "strategica" dell'accordo tra PD, LEU e M5S altro non fa che ricostruire la dimensione bipolare ...

