GF Vip | Zenga nomination a sorpresa

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Andreaha preso la sua decisione. Il figlio dello storico portiere dell’Inter rivela, a Pierpaolo e Andrea Zelletta, su chi ricadrà la suaal Grande Fratello Vip, nel caso in cui riuscirà a superare il televoto di questa sera. È stata una lunga notte quella che è appena trascorsa. Poca voglia di dormire, tanta voglia di parlare, confrontarsi con i suoi amici. E così mentre la Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - blogtivvu : #GFVip, eliminato tra Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zenga: ecco cosa dicono i sondaggi #TZVip… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Zenga annuncia la sua nomination: 'Nominerò Stefania' - anxietyball19 : Sto male, il t zeta vip ha salvato Zenga, buttando fuori mtr ed ora lui vuole nominare Stefania - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Andrea Zenga shock: 'Stasera nominerò Stefania Orlando' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zenga

Difatti Andreaha rivelato ai due concorrenti del Grande Fratelloche nominerà Stefania Orlando , qualora non venisse eliminata stasera:... Stefania Orlando , Samantha De Grenet e Andrea. A chi toccherà? Un indizio potrebbe giungere dai nuovi sondaggi in rete. Grande Fratello, chi è il nuovo eliminato? Non ci resta che dare ...Andrea Zenga ha preso la sua decisione. Il figlio dello storico portiere dell’Inter rivela, a Pierpaolo e Andrea Zelletta, su chi ...Francesco Baccini racconta la sua verità sul flirt con Maria Teresa Ruta e il caso scoppiato al Grande Fratello Vip. Durante la sua partecipazione al reality, la concorrente ...