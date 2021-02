Federico Schiraldi | 21enne precipita dal quarto piano a Firenze e muore | aveva passato la serata in casa insieme a un gruppo di amici

bizcommunityit : Studente morto a Firenze: Federico Schiraldi forse vittima di un «gioco alcolico» -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Schiraldi

, 21 anni, si era trasferito a Firenze dalla provincia di Monza per studiare e poi trovare un posto nel mondo della moda. Definito dai docenti come uno studente 'brillante e ...Si tratta di, originario di Monza, che si trovava presso l'abitazione di altri studenti. Intanto, è stato posto sotto sequestro l'appartamento al quarto piano della palazzina d'...Il giovane era originario di Vedano al Lambro e si era trasferito da qualche anno a Firenze per studiare al Polimoda. Si indaga per accertare la dinamica dell’accaduto: escluso per ora il coinvolgimen ...Firenze, 22 febbraio 2021 - Tragedia nella notte a Firenze: intorno alle 3, un 21enne studente del Polimoda è morto sul colpo dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo in pieno centro. Si ...