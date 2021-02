Expanscape Aurora 7, il notebook con sette display ha un prezzo vertiginoso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Di recente vi abbiamo parlato di Expanscape, una startup che realizza vere e proprie workstation portatili dotate di un massimo di sette display, ma che per il momento vende i suoi prototipi solo a determinati clienti interessati. A quanto pare, il prezzo finale dovrebbe arrivare sino alla cifra piuttosto consistente di oltre 17.000 euro per la configurazione base. Attualmente, i computer portatili della linea Aurora di Expanscape sono ancora in fase di sviluppo, quindi il numero di unità prodotte è davvero molto basso. Il produttore afferma che è vicino alla definizione di un prezzo definitivo per il suo prototipo Aurora 7 poiché è stato standardizzato su una specifica dotazione hardware, ma fino ad ora la società non ha ancora annunciato i prezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Di recente vi abbiamo parlato di, una startup che realizza vere e proprie workstation portatili dotate di un massimo di, ma che per il momento vende i suoi prototipi solo a determinati clienti interessati. A quanto pare, ilfinale dovrebbe arrivare sino alla cifra piuttosto consistente di oltre 17.000 euro per la configurazione base. Attualmente, i computer portatili della lineadisono ancora in fase di sviluppo, quindi il numero di unità prodotte è davvero molto basso. Il produttore afferma che è vicino alla definizione di undefinitivo per il suo prototipo7 poiché è stato standardizzato su una specifica dotazione hardware, ma fino ad ora la società non ha ancora annunciato i prezzi ...

