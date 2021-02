Covid, stop a visite a parenti e amici in zona rossa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Niente più deroga per visite a parenti e amici in zona rossa. Al termine del Cdm, secondo quanto appreso dall’Ansa, è stato deciso di impedire gli spostamenti verso le abitazioni private in zona rossa. Nel nuovo decreto legge Covid, che proroga al 27 marzo le limitazioni agli spostamenti, non verranno più consentiti gli spostamenti per far visita nelle abitazioni private in zona rossa. Tale deroga, invece, varrà ancora per le zone gialle e arancioni. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Niente più deroga perin. Al termine del Cdm, secondo quanto appreso dall’Ansa, è stato deciso di impedire gli spostamenti verso le abitazioni private in. Nel nuovo decreto legge, che proroga al 27 marzo le limitazioni agli spostamenti, non verranno più consentiti gli spostamenti per far visita nelle abitazioni private in. Tale deroga, invece, varrà ancora per le zone gialle e arancioni. SportFace.

