CNN, "Stanley Tucci: Searching for Italy" in viaggio tra le cucine italiane

Debutterà il 14 febbraio la serie "Searching for Italy", prodotta da Raw TV per CNN, che vede Stanley Tucci nei panni del cicerone gastronomico alla scoperta di tradizioni e segreti delle cucine regionali d'Italia.

"Searching for Italy", la serie dedicata alle cucine regionali italiane

"Stanley Tucci: Searching for Italy" è la serie che racconta la gastronomia e la cultura del Bel Paese. Sei episodi girati tra Milano, Roma, Bologna, Napoli, Toscana e Sicilia per scoprire il passato ed il presente della cucina italiana e delle sue tradizioni regionali. A guidare gli spettatori di CNN nel viaggio è Stanley Tucci.

