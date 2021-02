Ultime Notizie Roma del 21-02-2021 ore 10:10 (Di domenica 21 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio le regioni chiedono un deciso cambio di Passo Nella campagna vaccinale per la ripresa economica domani mattina il nuovo decreto entra in vigore intanto l’ordinanza del Ministero della Salute con la quale Campania Emilia Romagna e Molise tornano zone arancioni nuovo taglio di astrazeneca delle forniture all’Italia invece di 566506 Mila azienda fa sapere che lavora per rispettare l’impegno di consegnare l’Italia 4200000 dosi nel primo trimestre con l’obiettivo di superare i 5 milioni e presenta un esposto per denunciare tentativi di fornire dosi fuori dai canali ufficiali nessuna fornitura al settore privato spiega astrazeneca industriali prontifabbriche di uffici per vaccinare dipendenti e loro familiari annuncio dal numero uno di Confindustria Carlo Bonomi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio le regioni chiedono un deciso cambio di Passo Nella campagna vaccinale per la ripresa economica domani mattina il nuovo decreto entra in vigore intanto l’ordinanza del Ministero della Salute con la quale Campania Emiliagna e Molise tornano zone arancioni nuovo taglio di astrazeneca delle forniture all’Italia invece di 566506 Mila azienda fa sapere che lavora per rispettare l’impegno di consegnare l’Italia 4200000 dosi nel primo trimestre con l’obiettivo di superare i 5 milioni e presenta un esposto per denunciare tentativi di fornire dosi fuori dai canali ufficiali nessuna fornitura al settore privato spiega astrazeneca industriali prontifabbriche di uffici per vaccinare dipendenti e loro familiari annuncio dal numero uno di Confindustria Carlo Bonomi ...

