Il post – partita di Lecce – Cosenza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lecce – Cosenza ha chiuso la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. La partita che si è giocata allo stadio Via del Mare ha visto scendere in campo due squadre molto motivate. Incassano tre punti importanti i padroni di casa che avanzano di una posizione mentre rimangono a mani vuote gli ospiti. Nel post – partita mister Corini ha analizzato il match. Lecce – Cosenza: 3-1 al 90esimo minuto Il post – partita, Corini: “Cosenza? Successo importante” Eugenio Corini allenatore del Lecce al termine della partita contro il Cosenza, ha detto: “Una gara piena di significati, diamo continuità a Cremona. Oggi abbiamo avuto i tifosi sotto l’albergo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha chiuso la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Lache si è giocata allo stadio Via del Mare ha visto scendere in campo due squadre molto motivate. Incassano tre punti importanti i padroni di casa che avanzano di una posizione mentre rimangono a mani vuote gli ospiti. Nelmister Corini ha analizzato il match.: 3-1 al 90esimo minuto Il, Corini: “? Successo importante” Eugenio Corini allenatore delal termine dellacontro il, ha detto: “Una gara piena di significati, diamo continuità a Cremona. Oggi abbiamo avuto i tifosi sotto l’albergo, ...

