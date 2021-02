Il Covid a Bergamo, un anno in un video Con L’Eco uno «speciale» per non dimenticare (Di lunedì 22 febbraio 2021) A un anno dall’inizio della pandemia che ha trasformato Bergamo nell’epicentro del Covid, in edicola con L’Eco uno «speciale» di 32 pagine. Guarda qui il video-racconto che ripercorre quello che è accaduto. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) A undall’inizio della pandemia che ha trasformatonell’epicentro del, in edicola conuno «» di 32 pagine. Guarda qui il-racconto che ripercorre quello che è accaduto.

