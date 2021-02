GF Vip | Rosalinda lascia Dayane | “Io voglio un uomo”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il rapporto delle Rosmello sembra ormai un sogno lontano, soprattutto dopo le reciproche accuse che si sono mosse nella scorsa puntata; in un momento di discussione tra Andrea Zenga e, finalmente il ragazzo ha espresso un’opinione più chiara riguardo al suo pensiero sulla parola “amore” usata da. Andrea Zenga è entrato a gamba tesa nella vita diCannavò e, proprio mentre le Rosmello parlavano di una vita Articolo completo: dal blog SoloDonna

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - IsaeChia : #GfVip 5, esplode la passione tra #RosalindaCannavò e #AndreaZenga? Il video che fa discutere il web #TzVip… - zazoomblog : Rosalinda e Zenga momenti di intimità al Gf Vip? Su Twitter fan scatenati - #Rosalinda #Zenga #momenti #intimità - Antonio98854326 : Rosalinda del grande fratello vip verrà a lavorare in panetteria a Torino e una buona panettiere impugna bene l'impasto -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Quella di quest'anno è stata l'edizione del Grande Fratellopiù lunga in assoluto e di conseguenza anche più pesante e più stressante per i concorrenti. A ... quella di Dayane Mello e di...- - > Leggi Anche 'Grande Fratello', Samantha fa da paciera trae Dayane Andrea eparlano di Dayane dopo che tra le ragazze è tornato il sereno: 'Ce l'ho fatta, non è cattiva, ...La finalista del GF Vip Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo, dato dallo sconforto, e si è lasciata andare a parole sconcertanti.Dayane Mello si sfoga con Pierpaolo Petrelli confessando di amare Rosalinda Cannavò . Dopo le tensioni fra le due concorrenti del Grande Fratello Vip , nate ...